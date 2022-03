Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Platzverweis nach roter Karte/ Brand vor Haustür/ Auto gestohlen

Iserlohn (ots)

Nach einer roten Karte für einen Spieler kam es Sonntag um 16.50 Uhr neben dem Spielfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei 23- und 24-jährige Hohenlimburger sollen den 19-jährigen Fußballer beleidigt und bedroht haben. Darauf soll der zu einem Fotostativ gegriffen und damit auf seine Gegner eingeschlagen haben. Mehrere Mitspieler griffen ein. Die Polizei trennte die Streithähne zu einem Zeitpunkt, als der Streit nur noch verbal ausgefochten wurde. Der 24-jährige Hohenlimburger wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Weiterbehandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Hohenlimburger lehnte eine medizinische Versorgung ab. Die Polizei ermittelt gegen den Spieler aus Iserlohn und seinen 24-jährigen Schwager, wegen gefährlicher Körperverletzung sowie gegen die beiden Hohenlimburger wegen Beleidigung. Auch von der Polizei gab es einen "Platzverweis" - allerdings für alle beteiligten. Die Beamten stellten das Fotostativ sicher.

Am Sonntagmorgen kurz vor 5.30 Uhr brannte vor dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Liebigstraße ein Stapel Zeitungen in einer Kunststoffbox. Die Eingangstür wurde leicht beschädigt, die Kunststoffbox verschmort. Bewohner hatten den Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

In der Nacht zum Freitag wurde an der Straße "Zur Sonnenhöhe" ein weißer Toyota Auris gestohlen. Das mit "Keyless Go" ausgestattete Hybrid-Fahrzeug parkte auf einem fest zugewiesenen Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. (cris)

