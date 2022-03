Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wagon der Museumseisenbahn besprüht - Täter flüchten

Herscheid (ots)

Zwei männliche Täter besprühten am Freitagmorgen, gegen 10:00 Uhr, einen Eisenbahnwagon der Märkischen Museumseisenbahn an der Elsetalstraße. Ein Mitarbeiter beobachtete die beiden dunkel gekleideten Personen, wie sie Farbe auf den Wagon aufbrachten. Er sprach sie nachfolgend an. Die Männer rannten in Richtung Herscheid, Königsee und von dort über die L561 in die Straße Mühlhoff. Dort verlor der Mitarbeiter den Sichtkontakt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den beiden Tätern machen könne. Hinweise können telefonisch unter 02391-9199-0 an die Polizeiwache Plettenberg gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell