Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendlicher randaliert in Wohnhaus

Neuenrade (ots)

Ein 17-Jähriger randalierte am Samstagabend, gegen 20:25 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Werdohler Straße. Er versuchte dort zwei Wohnungstüren aufzutreten. Beim Eintreffen der Polizisten schlug er eine Glastür im Erdgeschoss ein. Der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stehende und aggressive Jugendliche reagierte auf keine Ansprache der Beamten. Sie mussten ihn daher fesseln. Dagegen wehrte er sich vehement. Er spuckte und trat in der Folge in Richtung der Einsatzkräfte. Zudem versuchte er sie zu beißen. Der 17-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik veranlasst. Die Polizisten wurden nicht verletzt. (schl)

