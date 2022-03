POL-MK: Versuchter Einbruch

Kierspe (ots) - Donnerstagabend in der Zeit von 19:45 Uhr bis 21:45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Wienhagenerhaus ein. Sie öffneten ein Fenster gewaltsam und gelangten so ins Innere. Sie entwendeten einen Laptop und Bargeld. Anschließend flüchteten sie unbemerkt. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 02354-9199-0 entgegen. (wib) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

