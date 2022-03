POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im nördlichen Kreisgebiet MK

Lüdenscheid (ots) - Am Donnerstag verschafften sich Unbekannte zwischen 08:30 Uhr und 18:30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung an der Kölner Straße. Sie entfernten den Schließzylinder der Wohnungstür und gelangten so ins Innere der Wohnung. Dort brachen sie gewaltsam eine Geldkassette und entwendeten das dort befindliche Bargeld. Weiterhin wurde ein Tablet entwendet. Die Täter konnten unbemerkt flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 ...

