Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen

Halver (ots)

Ein 74-jähriger Mann wurde am Samstag beim Einkaufen in einem Discounter an der Hagener Straße bestohlen. Nachdem er in einem Getränkemarkt gegenüber Ware bezahlt hatte, wechselte er gegen 11 Uhr in den Discounter. Seine Ledergeldbörse befand sich nach seinen Angaben in dieser Zeit in einer Westentasche. Dort im Markt stellte er dann fest, dass sie nicht mehr in seiner Tasche steckte. Mit der Geldbörse gingen neben Bargeld diverse Papiere, Bank- und Versichertenkarten sowie Gesundheitsunterlagen verloren. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung. Die verhindert den Einsatz einer verloren gegangen Bankkarte per Lastschrift-Verfahren. (cris)

