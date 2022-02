Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Garagenbrand

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Am Samstag, 05. Februar, geriet gegen 1 Uhr die Garage eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der Teichstraße in Brand. Die Feuerwehr Übach-Palenberg löschte den Brand. Es entstand erheblicher Sachschaden, da die Flammen nicht nur die Garage zerstörten, sondern auch auf den Dachstuhl übergriffen. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bisher ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell