Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Personengruppe bedrängt Passanten und beschädigt PKW

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Freitagabend (04. Februar) wurden zwei Heinsberger kurz vor 22 Uhr im Bereich der Heinsberg Galerie aus einer Gruppe von etwa 10 Personen heraus beleidigt und provoziert. Als das Verhalten immer bedrohlicher wurde, flüchteten die Geschädigten in eine Taxizentrale. Die Angreifer schlugen dann die hintere Seitenscheibe eines vor der Taxizentrale geparkten PKW ein. Danach flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen. Der Haupttäter war etwa 16 bis 18 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß, von kräftiger Statur und südländischer Abstammung. Er hatte schwarze Haare, einen dünnen Oberlippenbart und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Die restlichen Mitglieder der Gruppe waren alle männlich, zwischen 16 und 20 Jahren alt und von unterschiedlicher Herkunft. Wer kann Hinweise zu der Personengruppe geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell