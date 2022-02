Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht 37/2022 vom 06.02.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Ratheim / Kabeldiebstahl aus Rohbau

Im Zeitraum von Freitag, 04.02.2022, 18.00 Uhr bis Samstag, 05.02.2022, 07.30 Uhr drangen unbekannte Täter in einen gesicherten Rohbau an der Myhler Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden Stromkabel entwendet. Die Kriminalpolizei wurde zu Ermittlungen hinzugezogen.

Erkelenz - Venrath / Einbruch in Pkw

Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Freitag, 04.02.2022, 19.00 Uhr bis Samstag, 05.02.20200, 12.30 Uhr ein auf der Kuckumer Straße in einer Garagenzufahrt abgestelltes Fahrzeug und durchsuchten dieses. Es wurden Wertgegenstände gestohlen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren des Tatgeschehens.

Erkelenz - Lövenich / Verdächtige nach Sachbeschädigung überprüft

Eine aufmerksame Zeugin beobachtet am Sonntag, 06.02.2022, 03.15 Uhr zwei Personen, die mittels eines Gegenstandes auf Einrichtungen der Baustelle eines Rohbaus am Kirchplatz einschlugen. Dabei wurde eine Glasscheibe beschädigt. Die alarmierte Polizei konnte in Tatortnähe zwei junge Männer antreffen, deren Tatbeteiligung geprüft wird.

Verkehrsdelikte

Übach-Palenberg - Scherpenseel / Alkoholisiert und ohne Führerschein

Am Samstag, 05.02.2022 befuhr ein 35jähriger Autofahrer gegen 19.00 Uhr die Heerlener Straße in Fahrtrichtung Niederlande. Dabei stieß er mit seinem Pkw gegen ein weiteres am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug und verursachte Sachschaden. Die hinzugezogene Polizei stellte Alkoholkonsum bei ihm fest und veranlasste eine Blutprobe. Zudem konnte der in den Niederlanden wohnende Unfallverursacher keinen Führerschein vorweisen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell