POL-HS: Neuer Bezirksdienstbeamter in Wassenberg

Seit dem 1. Februar 2022 ist Polizeihauptkommissar Jörg Buchta der neue Bezirksdienstbeamte für den Bereich Wassenberg. Er löst somit Werner Beumers ab, den die Kreispolizeibehörde kürzlich nach sieben Jahren im Bezirksdienst in Wassenberg in den Ruhestand verabschiedete. Nach seinen ersten Berufsjahren bei der Polizei in Mönchengladbach versieht Buchta bereits seit 1997 seinen Dienst bei der Kreispolizeibehörde in Heinsberg. Hier war er unter anderem im Wach- und Wechseldienst und zuletzt acht Jahre auf der Leitstelle tätig. Jetzt freut er sich auf seine neue Herausforderung, die er von nun an gemeinsam mit Polizeihauptkommissarin Bärbel Stangier wahrnimmt. "Der Austausch mit den Menschen vor Ort ist für mich eine große Motivation, in den Bezirksdienst zu wechseln", so Buchta.

Der 56-Jährige wohnt in Effeld, ist verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern. In seiner Freizeit geht er gerne wandern.

