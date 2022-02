Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Zwischen Mittwochabend (2. Februar), 19.10 Uhr, und Donnerstagmorgen (3. Februar), 09.45 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Wasserturm ein. Sie entwendeten Bekleidung sowie einen Tresor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell