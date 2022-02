Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aufsitzmäher nach Diebstahl aufgefunden

Hückelhoven-Doveren (ots)

In der Nacht vom 01. Februar (Dienstag) auf den 02. Februar (Mittwoch) stahlen Täter einen Aufsitzmäher aus dem Schuppen eines Einfamilienhauses in der Sandstraße. Das Gefährt wurde im Laufe des folgenden Tages zirka 300 Meter entfernt an der Straße Im Weidenfeld wieder aufgefunden. Die Ermittlungen zu dieser Tat wurden aufgenommen und dauern weiter an.

