Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand auf Firmengelände

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag (3. Februar) entdeckte ein aufmerksamer Zeuge gegen 21.30 Uhr ein Feuer auf dem Gelände einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße. Den verständigten Feuerwehren aus Heinsberg und Unterbruch gelang es, das Feuer zu löschen. Der Brand ging von einem Container aus, in dem Kleidung gelagert wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Personen kamen nicht zu Schaden.

