POL-HS: Polizei stellt bei Durchsuchung Drogen und Bargeld sicher

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Letzte Woche Montag (24. Januar) führte die Polizei Heinsberg auf Beschluss des Amtsgerichtes Mönchengladbach eine Durchsuchung in einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Brachelen durch. Der Bewohner war im letzten Jahr durch eine verdächtige Postsendung auffällig geworden. Vor Ort konnten die Beamten nicht unerhebliche Mengen Marihuana sowie einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag sicherstellen. Gegen den 53-jährigen Tatverdächtigen läuft nun ein Verfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln.

