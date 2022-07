POL-PPRP: Kleinkind bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (06.07.2022), gegen 11:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Oppauer Straße/Bgm.-Fries-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Autofahrer missachtete den Vorrang eines 24-jährigen Fahrers. Beide Autofahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

