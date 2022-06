Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person nach Frontalzusammenstoß mit einem Baum

Lindlar (ots)

Am 26.06.2022 gegen 23:00 Uhr befuhr ein, aus Hilden stammender, 53jähriger Mann mit seinem Pkw die Landesstraße 284 aus Richtung Lindlar kommend, in Fahrtrichtung Kürten. Auf einer langen Geraden verlor er, aus bisher ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit der linken Fahrzeugseite frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Der verunfallte Pkw kam quer stehend auf der Fahrbahn stehend zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw Führer eingeklemmt, konnte durch die hinzugezogene Feuerwehr befreit werden. Die Landesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. drei Stunden komplett gesperrt. Der verletzte Pkw- Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Bensberg verbracht. Der verunfallte Pkw wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

