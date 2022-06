POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden Frontalkollision forderte zwei Schwerverletzte

Berneustadt (ots) - Aus einem grauen BMW haben Langfinger am Mittwoch (22. Juni) eine Geldbörse und eine Tasche gestohlen. In dem kurzen Tatzeitraum zwischen 20:15 Uhr und 20:40 Uhr beschädigten die Täter die Heckscheibe und ein Fenster des Wagens und gelangten so in den Innenraum. Der BMW parkte zur Tatzeit auf dem Parkplatz einer Kirche in der Martin-Luther-Straße in Wiedenest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. ...

