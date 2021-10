Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Donnerstagabend ist ein in der Neuwoogstraße geparkter Ford Focus beschädigt worden. Der Verursacher beschädigt beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Wagens. Vor Ort können teils des flüchtigen Fahrzeuges aufgefunden werden. Die Polizei Landstuhl ermittelt nun wegen "Fahrerflucht". Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

