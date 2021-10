Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrerflucht, Parkendes Auto gestreift

Landstuhl (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil am Donnerstagnachmittag ein Unbekannter in der Ludwigstraße einen Toyota Yaris beschädigt hat. Der Unfallverursacher streift beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den parkenden Wagen wobei der Außenspiegel beschädigt wird. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

