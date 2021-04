POL-LIP: Leopoldshöhe. Automaten geknackt.

Polizei Lippe

In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte die Münzfächer eines Staubsauger- und eines Waschanlagenautomaten auf. Am frühen Freitagmorgen wurden die Beschädigungen an den Automaten einer Tankstelle in der Hauptstraße festgestellt. Die Täter entkamen unerkannt mit etwas Münzgeld. Zeugen melden sich bitte beim KK 2 telefonisch unter 05231 6090.

