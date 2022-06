Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Gartenhütte und Garage

Reichshof (ots)

In Reichshof-Heidberg sind Unbekannte im Tatzeitraum zwischen dem 17.Juni und Mittwochmorgen (22.Juni) in ein Gartenhaus in der Hesperter Straße eingebrochen. Die Täter hebelten die Gartentür auf und stahlen einen Laubbläser. Ein weiterer Diebstahl in der Hesperter Straße hat sich im Tatzeitraum zwischen Sonntagmorgen (19. Juni) und Montagmorgen (20. Juni) ereignet. Unbekannte haben ein auf Kipp stehendes Garagenfenster geöffnet und entwendeten aus der Garage zwei Motorsägen. In beiden Fällen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl Hinweise unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

