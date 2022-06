POL-GM: Nach internistischem Notfall gegen Leitplanke geprallt

Wiehl (ots) - Auf Tabakwaren und Getränke hatten es Kriminelle abgesehen, die am Sonntag (19. Juni) in Oberwiehl in eine Tankstelle in der Straße "Bremigswiese" eingebrochen sind. Gegen 3 Uhr nachts schlugen Unbekannte mit einem Gullydeckel die Glaseingangstür der Tankstelle ein und gelangten so in den Innenraum. Dort hatten sie es auf Tabakwaren und Getränke abgesehen. Sie verstauten ihre Beute in mitgebrachten ...

