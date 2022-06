POL-GM: Zwiebelattacke auf fahrendes Auto

Gummersbach (ots) - An der Einmündung Herreshagener Straße / Hülsenbuscher Straße sind am Montagabend (20. Juni) zwei Autos miteinander kollidiert. Eine 24-jährige Frau hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Um 19:50 Uhr fuhr ein 64-jähriger Gummersbacher mit seinem Pkw IVECO auf der Herreshagener Straße in Richtung Hülsenbuscher Straße. An der Einmündung beabsichtigte er, nach links in Richtung Gummersbach abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem ...

