POL-MI: Radfahrerin erleidet bei Unfall Verletzungen

Preußisch Oldendorf - Bad Holzhausen (ots) - Ärger mit der Polizei hat sich ein 39-jähriger Preußisch Oldendorfer eingehandelt, als er am frühen Freitagabend am Bahnhof in Bad Holzhausen mit seinem Luftgewehr auf eine auf einer Parkbank platzierte Zielscheibe schoss. Nach einem um kurz vor halb sieben am Abend bei der Polizei eingegangenen Hinweis traf eine Streifenwagenbesatzung den Mann noch an der Bahnhofstraße ...

mehr