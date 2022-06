Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher festgenommen

Gummersbach (ots)

Auf frischer Tat konnte am Donnerstag (23. Juni) ein Einbrecher festgenommen werden, der in ein Elektronikgeschäft in der Dieringhauser Straße eingestiegen war. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte der Täter die Eingangstür des Geschäfts auf und durchwühlte den Kassenbereich und die Geschäftsräume nach möglichem Diebesgut. Dabei wurde er von einer Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet. Die Geschäftsinhaber wurden durch die Videoüberwachung auf den Einbruch aufmerksam und alarmierten daraufhin sofort die Polizei, die den Einbrecher noch im Geschäft festnahm. Es handelt sich um einen 46-jährigen Gummersbacher. Die Ermittlungen dauern an.

