POL-KN: (Konstanz, Lkrs. Konstanz) Brandalarm führt zu Feuerwehreinsatz (07.10.2021)

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr am Zentrum für Psychiatrie Reichenau nahe der Waldsiedlung in der Feursteinstraße gekommen. Ein Brandalarmmelder hatte ausgelöst. Ursache war jedoch kein offenes Feuer, sondern Zigarettenrauch. Die Feuerwehr Konstanz sowie die Werksfeuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen sowie insgesamt 20 Einsatzkräften an. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

