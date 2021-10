Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Insassen eines Leichtfahrzeugs bei Unfall verletzt

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall leicht verletzt worden sind drei Jugendliche, die in einem Leichtfahrzeug am Mittwochmittag in der Tuttlinger Straße unterwegs waren. Der 16-Jährige am Steuer des für jugendliche Führerscheininhaber speziell umgebauten Fiat 500 fuhr mit dem vollbesetzten Kleinwagen am Straßenrand an, krachte dann aber gegen einen vorbeifahrenden VW Sharan eines 31-Jährigen. Nach dem Zusammenprall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden ist noch nicht genau bekannt, dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell