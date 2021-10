Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Ford-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Sulz (ots)

Ein Fahrerin eines Ford-Vans ist am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr am Kreisverkehr zwischen Wittershausen und Abzweig nach Sulz von der Fahrbahn abgekommen. Die 73-Jährige überfuhr dort den Verkehrsteiler und mehrere Verkehrsschilder, bevor sie noch einen Anhänger eines Fahrzeugs der Straßenmeisterei streifte und dann in Richtung Holzhausen zum Stehen kam. Nach dem Unfall war die Frau nicht mehr ansprechbar, weswegen sie in ein Krankenhaus kam. Die Polizei geht von einer medizinischen Ursache für den Unfall aus. Den Gesamtschaden beziffert sie auf über 10.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell