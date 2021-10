Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Stoßstange lädiert und abgehauen

Zimmern ob Rottweil (ots)

In der Raiffeisenstraße ist am Mittwochmorgen zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr ein Pkw von einem anderen Autofahrer beschädigt worden. Die Fahrerin des schwarzen Honda Jazz war nur kurz beim Einkaufen in dem dortigen Supermarkt. Als sie zu ihrem Auto kam, bemerkte sie frische Unfallspuren an der vorderen Stoßstange. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro beim Ein- oder Ausparken verursachte und dann das Weite suchte. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter Telefon 0741 4770 entgegen.

