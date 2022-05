POL-PDNR: Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter

Oberlahr (ots) - Am Montag haben bisher unbekannte Täter im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15 Uhr "Im Klingenthal" in Oberlahr eine Seitenscheibe eines geparkten PKW Peugeot derart beschädigt, dass diese zersplitterte. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus ...

