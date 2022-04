Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schneeglätte auf A65 - Pkw überschlägt sich

A65 AS Edenkoben (ots)

Am Samstag, den 08.04.2022, gingen kurz nach 21 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizeiinspektion Edenkoben über einen überschlagenen Pkw auf der A65 ein. Der 20-jährige Pkw-Fahrer war trotz Schneeglätte mit überhöhter Geschwindigkeit auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Edenkoben kam der 20-jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Böschung, woraufhin sich der Pkw überschlug und auf dem rechten Fahrstreifen der A65 auf dem Dach zum Liegen kam. Der 20-jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell