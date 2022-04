Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach - Unfallbeteiligte gesucht

Rohrbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 17:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Rohrbach zum Verkehrsunfall, die Polizei sucht nun eine Unfallbeteiligte und Zeugen des Unfalls. Zwischen den Einmündungen Wendegasse und Insheimer Straße öffnete eine unbekannte Frau die Tür ihres geparkten Autos, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten. Eine vorbeifahrende 27-jährige Autofahrerin musste ausweichen und stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden 18-jährigen Autofahrer zusammen. Die Frau, welche ihre Autotür geöffnet hatte entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

