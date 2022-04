POL-PDLD: Germersheim - Leugnen hilft nichts

Bellheim (ots) - Eine 43-jährige Autofahrerin wollte am Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Bellheim Nord auf die Bundesstraße 9 auffahren. Auf regennasser Fahrbahn verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro, verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

