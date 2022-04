POL-PDLD: Bellheim - Zu schnell unterwegs

Germersheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der Polizei Germersheim ein unsicher fahrender Autofahrer in der Josef-Probst-Straße gemeldet. Der 39-jährige Fahrer konnte kurz später am Ortseingang von Sondernheim kontrolliert werden. Schnell war der Grund für die auffällige Fahrweise gefunden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab 2,08 Promille. Die Weiterfahrt war beendet, eine Blutprobe auf der ...

