POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Rohrbach (ots) - Am Donnerstagnachmittag um 17:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Rohrbach zum Verkehrsunfall, die Polizei sucht nun eine Unfallbeteiligte und Zeugen des Unfalls. Zwischen den Einmündungen Wendegasse und Insheimer Straße öffnete eine unbekannte Frau die Tür ihres geparkten Autos, ohne auf den durchgehenden Verkehr zu achten. Eine vorbeifahrende 27-jährige Autofahrerin musste ausweichen und stieß in ...

mehr