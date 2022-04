Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76889 Birkenhördt - 20 Festmeter Polterholz entwendet

76889 Birkenhördt (ots)

Im Zeitraum vom 20.03. - 01.04.2022 wurden in einem Waldgebiet in der Ortslage von Birkenhördt (Birkenhördter Linde) ca. 20 Festmeter Polterholz durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das Holz befand sich im Eigentum der Ortsgemeinde Birkenhördt und war zum Teil schon verkauft. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das Forstamt Annweiler die Überwachung von Holzabfuhren mittels GPS-Tracker ausweiten wird. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Holzdiebstahl geben können werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel. 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell