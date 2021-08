Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Hattropholsen - Unfall

Soest (ots)

Am Sonntag, gegen 10:35 Uhr, ist es auf der Hammer Landstraße zu einem Unfall gekommen. Eine 30-jährige Soesterin war mit ihrem Auto von Soest kommend in Richtung Berwicke unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in den Düster Weg abzubiegen. Eine 61-jährige Frau aus Hamm fuhr mit ihrem Ford hinter dem Audi in die gleiche Richtung. Als der Wagen vor ihr langsamer wurde, übersah sie den Blinker und scherte zum Überholvorgang aus. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, durch die sich der Ford überschlug. Beide Fahrerinnen kamen mit leichten Verletzungen davon. Der 63-jährge Beifahrer im Ford wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45000 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell