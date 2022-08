Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach /Lkr. RW) - Polizeieinsatz anlässlich der Deutschland Tour

Schiltach /Lkr. Rottweil (ots)

Mehrere Hundert Polizeibeamte werden am Sonntag (28.08.2022) anlässlich der Deutschland Tour 2022 landesweit im Einsatz sein. Die vierte und letzte Etappe des Radrennens wird am Sonntag in Schiltach/Landkreis Rottweil starten und endet schließlich nach 188 Kilometern in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Das Polizeipräsidium Stuttgart koordiniert und leitet den landesweiten Einsatz von Stuttgart aus und wird von Kräften der beteiligten Polizeipräsidien sowie vom Polizeipräsidium Einsatz unterstützt.

Die Strecken des Elite-Rennens und der Jedermann-Tour verlaufen auch durch stark frequentierte Regionen Baden-Württembergs. Hier wird es durch Streckensperrungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Insbesondere in der Region Stuttgart werden die Strecken teilweise über einen Zeitraum von mehreren Stunden gesperrt sein.

Auf der Homepage des Veranstalters https://www.deutschland-tour.com finden Sie weitere detaillierte Informationen hierzu.

Die Stuttgarter Polizei informiert über Besonderheiten zum Einsatzverlauf in den sozialen Netzwerken: https://www.facebook.com/PolizeiStuttgart https://twitter.com/pp_stuttgart

