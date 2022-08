Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Hochemmingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nächtlicher Vollbrand einer Scheune (26.08.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr ist es zu einem Brand einer Scheune am Gemeindeverbindungsweg zwischen Hochemmingen und Sunthausen gekommen. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr, da die auf freiem Gelände stehende Scheune brannte. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass das als Heulager genutzte und voll gefüllte Gebäude vollständig abbrannte. Neben den Feuerwehren Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen mit über 50 Helfern und Kreisbrandmeister, waren auch Polizei und Rettungsdienst am Brandort. Die Polizei erhielt im nächtlichen Einsatz Unterstützung von einem Helikopter der Hubschrauberstaffel, da nach ersten Ermittlungen eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Kriminalpolizei hat die Brandermittlungen übernommen und geht nach ersten Schätzungen von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 200.000 Euro aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell