POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer streift VW UP! und flüchtet

Zeugen gesucht (25.08.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Neuhauser Straße einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Der Unbekannte fuhr mit einem weißen Kleinwagen stadteinwärts und geriet auf Höhe der Volksbank nach links, wo er einen roten VW UP! streifte, dessen 46-jährige Fahrerin gerade rückwärts von einem Parkplatz fuhr. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Schützenstraße und hinterließ einen Fremdschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen, die Angaben zum Flüchtigen machen können werden gebeten, dies der Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, mitzuteilen.

