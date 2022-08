Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Jugendlich Vandalen in der Schumannstraße (25.08.2022)

Trossingen (ots)

Drei unbekannte männliche Jugendliche haben am Donnerstag gegen 19 Uhr ein Haus in der Schumannstraße beschädigt. Die Personen beschädigten ein Glaselement der Eingangstür des Hauses Nummer 4, rissen den Türgriff ab und die Sprech-/Briefkastenanlage des Gebäudes aus ihrer Halterung heraus. Die Personen flüchteten anschließend über die Schumannstraße und den Mühlenweg. Ein Zeuge beschrieb sie als etwa 16-17 Jahre alt, alle mit dunklem, südeuropäischen Teint. Ein Täter trug ein dunkles Basecap, ein schwarzes T-shirt und eine schwarze FFP-Maske, ein anderer ein weißes T-Shirt und ebenfalls eine schwarze FFP-Maske. Der Schaden am Haus beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizei in Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, entgegen.

