POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Projektfortsetzung von "Sicher zur Schule"

Sprockhövel (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag und Sonntag (25/26.06) mittels Werkzeug Zugang zu einer Souterrain Wohnung im Gedulderweg zu verschaffen. Hierbei wurden an der Haus-und Terrassentür Kratzer in Höhe des Schließzylinders an den jeweiligen Türen und Türrahmen hinterlassen. Es gelang den Tätern nicht in die Wohnung zu gelangen, sie flüchteten ohne Beute. Rückfragen bitte an: ...

