POL-REK: 220120-4: Mitarbeiterin eines Imbisswagens ausgeraubt

Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen

Polizisten haben am Mittwochabend (19. Januar) die Fahndung nach zwei unbekannten Männern aufgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, die Angestellte (57) eines Imbisses mit einem Messer bedroht und dann Bargeld aus der Kasse geraubt zu haben.

Gegen 19.45 Uhr habe die 57-Jährige den Imbisswagen verschließen wollen, als plötzlich ein unbekannter Mann hinter ihr stand und sie aufgefordert haben soll, den Wagen wieder zu betreten. Als sie sich umdrehte, hielt der Unbekannte drohend ein Messer in der Hand. Im Imbisswagen soll die Angestellte dann nach Aufforderung des Mannes die Kasse geöffnet haben. Der Tatverdächtige entnahm das Geld und rief nach einer weiteren Person. Ein Komplize soll ihm so dann eine Tüte aufgehalten haben, in der er das Geld verstaute. Danach flüchteten beide über die Sportparkstraße in Richtung Lukas-Podolski-Sportpark.

Der Täter mit dem Messer soll etwa 185 Zentimeter groß sein und mit Akzent Deutsch gesprochen haben. Er soll eine rote Hose, einen schwarzen Parka mit Kapuze, die er aufgesetzt hatte und einen schwarzen Schal vor dem Gesicht getragen haben. Der zweite Täter soll kleiner gewesen sein als sein Komplize. Besonders auffällig soll die mitgebrachte Einkaufstüte gewesen sein. Die weiße Tasche war mit Blumen bedruckt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen alle Hinweise von Zeugen zur Tat oder zur Identität der Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

