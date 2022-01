Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220120-2: Mobiltelefon geraubt

Wesseling (ots)

Zwei Jugendliche sollen unter Vorhalt eines Schlagstocks von einem 12-Jährigen die Herausgabe seines Handys verlangt haben. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen für ein Raubdelikt, das sich am Mittwochnachmittag (19. Januar) um 15 Uhr in Wesseling auf der Pfeilstraße zugetragen haben soll. Zwei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wird zur Last gelegt, unter Vorhalt eines Teleskopschlagstocks ein Smartphone der Marke Apple, Modell iPhone 11, geraubt zu haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an das Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu wenden.

Zwei 12-Jährige befanden sich auf dem Weg von der Schule zur Wohnanschrift, als beide den städtischen Spielplatz an der Pfeilstraße betraten. Dort sollen zwei Unbekannte an sie herangetreten sein und nach Wertsachen gefragt haben. Als dies verneint wurde, soll ein Jugendlicher einen Teleskopschlagstock gezogen haben, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Eingeschüchtert händigte ein 12-Jähriger sein Mobiltelefon aus, worauf beide Täter in Richtung Berzdorfer Straße davongelaufen sein sollen.

Der Haupttäter soll 15 bis 17 Jahre alt und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte einen orangefarbenen Kinnbart und war mit einer schwarzen Jacke und einem roten Pullover bekleidet.

Kriminalbeamte haben die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen.(bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell