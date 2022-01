Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220120-1: Einbrecher im Altenwohnheim - Zeugen gesucht

Frechen (ots)

Innerhalb eines Tages betraten Unbekannte das Kellergeschoss eines Altenwohnheimes und brachen insgesamt 46 Kellerräume auf.

Zwischen Dienstag (18. Januar) 10 Uhr und Mittwoch (19. Januar) 09 Uhr haben Unbekannte insgesamt 46 Kellerräume des Altenwohnheimes in der Dr.-Toll-Straße aufgebrochen. Der Schaden ist am Morgen von einer Anwohnerin (89) bemerkt und der Polizei mitgeteilt worden. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Vorhängeschlösser aufgebrochen und auf dem Boden lagen. Die Kellerräume selbst waren durchwühlt. Die Polizisten fertigten Anzeigen und veranlassten eine Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an, auch hinsichtlich der möglichen Tatbeute.

Die Ermittler des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zu Tathergang oder den Tätern angeben können, sich umgehend telefonisch unter 02233 52-0 oder per Email unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell