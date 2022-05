Gronau (ots) - Offensichtlich in die Flucht geschlagen hat das Auslösen einer Alarmanlage am Sonntag in Gronau unbekannte Einbrecher: Die Täter hatten sich gegen 14.30 Uhr an einer Tür zu Geschäftsräumen an der Neustraße zu schaffen gemacht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Thorsten Ohm Telefon: 02861-900 2204 ...

