Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher lösen Alarm aus

Gronau (ots)

Offensichtlich in die Flucht geschlagen hat das Auslösen einer Alarmanlage am Sonntag in Gronau unbekannte Einbrecher: Die Täter hatten sich gegen 14.30 Uhr an einer Tür zu Geschäftsräumen an der Neustraße zu schaffen gemacht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell