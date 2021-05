Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fachbach - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Fachbach (ots)

Fachbach - Am 29.05.2021, ca. 20:20 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Bad Ems den Hinweis über eine Verkehrsunfallflucht in der Sommerstraße in Fachbach. Ein royal-blauer Transporter, ähnlich eines VW Caddys, mit mehreren Personen besetzt, habe in der Sommerstraße gewendet und sodann mit dem rechten Frontbereich des Fahrzeuges einen Betonpfosten umgefahren. Der Unfallverursacher verließ ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen die Unfallstelle in Richtung Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Bad Ems.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems unter Tel: 02603-970-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell