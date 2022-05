Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - An zwei Autos entlanggeschrammt

Borken (ots)

Gleich zwei parkende Fahrzeuge hat ein Unbekannter am Sonntag in Borken beschädigt. Die beiden betroffenen Fahrzeuge hatten an der Burloer Straße gestanden. Vermutlich war der Unfallfahrer gegen 22.00 Uhr dort in Richtung Butenwall unterwegs gewesen und hatte die stehenden Pkw gestreift. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zurück blieben Teile eines Außenspiegels, der zu einem Wagen der Marke Kia gehört. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

