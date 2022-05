Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Brand auf Waldlichtung

Jugendlicher Zeuge gesucht

Velen (ots)

Im Nachgang zu einem Brand in Velen sucht die Polizei einen jugendlichen Zeugen. Das Geschehen hatte sich am Samstag, 16. April, gegen 17.15 Uhr in einem Waldgebiet im Bereich Borkener Damm / Nordvelener Straße abgespielt. Dort waren zwei kleinere Grünflächen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. In der Nähe soll sich ein Jugendlicher auf einem Mountainbike aufgehalten haben; Beschreibung: circa 14 Jahre alt, etwa 1,55 Meter groß, vollschlank, helle kurze Haare und eine auffällige blaue Brille mit viereckigem Gestell tragend. Die Polizei bittet den Unbekannten sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 mit der Kripo in Borken in Verbindung zu setzen.

